Die Abholzung im Amazonas geht stark zurück 🌳🌳🌳

Von 2023 bis 2024 wurden im Amazonas so wenig B├Ąume gef├Ąllt wie seit neun Jahren nicht. Warum das ein gutes Zeichen ist.

Die neuen Zahlen stammen aus Satellitendaten des brasilianischen Weltrauminstitutes Inpe. Sie zeigen, dass zwischen August 2023 bis Juli 2024 im Amazonas weniger illegal abgeholzt wurde.

30 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor

so wenig wie seit 2015 nicht mehr

Auch in der Feuchtsavanne Cerrado im S├╝dwesten Brasiliens ging die Abholzung um 25 Prozent zur├╝ck. Grund f├╝r den R├╝ckgang sind laut der brasilianischen Regierung die verst├Ąrkten Kontrollen.

Warum ist wenig Abholzung gut f├╝rs Klima?

Ziel der Regierung ist es, dass es bis zum Jahr 2030 keine illegale Abholzung mehr gibt. Der Amazonas-Regenwald ist ein gro├čer CO2-Speicher und spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel.

Brasilien will die detaillierten Daten ├╝ber die illegale Abholzungen auf der Weltklimakonferenz in Baku vorstellen. Die startet am n├Ąchsten Montag.