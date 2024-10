Arbeitsagentur schmeißt Mario-Kart-Turnier! 🍄

Der eSports-Cup in der Jugendberufsagentur (JBA) Koblenz geht in die zweite Runde. Anfang des Jahres wurde dabei FIFA gezockt.

Die Arbeitsagentur in Koblenz möchte so einen Zugang zu Menschen zwischen 14 und 25 Jahren bekommen. Wenn man nicht selbst grad am Zocken ist, wird es möglich sein, die Jugendberufsagentur (JBA) in Koblenz auszuchecken. Tipps zum Bewerben auf einen Ausbildungsplatz kann man sich auch holen. Geleitet wird das Ganze von unparteiischen Berufsberaterinnen und -beratern.

JBA Koblenz lockt mit eSports junge Menschen an

Der "eSports Cup – Mario Kart powered by Azubispots" steigt am 17. Oktober um 17 Uhr und geht voraussichtlich bis 22 Uhr in der JBA Koblenz (Viktoriastraße 38). Die Teilnahme ist komplett kostenlos, aber die Startplätze beschränkt. Anmelden kann man sich über die Internetseite der JBA.