Argentinien gewinnt Copa América!

Nach der Fußball-WM holt Argentinien die Copa America 2024. Messi musste unter Tränen verletzt raus.

In einem packenden Finale setzte sich Argentinien mit 1:0 gegen Kolumbien in der Verlängerung durch. Für den Siegtreffer sorgte Inter Mailands Stürmer Lautaro Martinez in der 112 Minute. Messi konnte sich das Drama nur noch von der Bank anschauen – der Superstar musste schon in 66. Minuten verletzt und unter Tränen ausgewechselt werden.

Nico to know: Für die Albicelste ist es der 16. Copa-Titel

Chaos vor dem Anpfiff

Vor dem Anpfiff ist es zu mehreren Vorfällen gekommen, in denen teilweise Panik ausgebrochen war und Fans sich unerlaubt Zutritt auf das Stadiongelände in Miami verschaffen konnten. Der Anstoß hat sich deshalb um 86(!) Minuten verspätet.

Shakira mit erster Halbzeitshow bei einer Copa

Die erste Halbzeitshow bei einer Copa América gefiel nicht jedem. Vor dem Spiel meckerte Kolumbiens Trainer Néstor Lorenzo darüber, dass die Pause von 15 auf 25 Minuten verlängert wurde. Die Spieler könnten durch die extra 10 Minuten kalt werden, was das Verletzungsrisiko erhöht, meinte der Coach. Bei der WM 2026 in Nordamerika könnte es erneut zu einer Halbzeitshow kommen.

