Gerüchten zufolge sollen in den nächsten fünf Jahren bis zu zehn Spiele der Reihe rauskommen. Was steckt dahinter?

Gaming-Insider und Journalist Tom Henderson sprach in einem Podcast über diese Pläne von Ubisoft und feuerte die Gerüchteküche so richtig an.

Neben dem neuen Netzwerk "Assassin’s Creed Infinity" für alle neuen "Assassin’s Creed"-Spiele,

sollen in einem Fünf-Jahres-Releaseplan bis zu zehn neue "Assassin’s Creed"-Spiele geplant sein.

Die Spiele könnten dann alle sechs Monate erscheinen.

Auch Tom Henderson war es, der zuerst für "Insider Gaming" darüber berichtet hat. Die Gaming-Plattform beruft sich dabei auf geheime, interne Dokumente.

Ubisoft hat eigentlich andere Pläne

Ubisoft selbst hat sich zu den konkreten Gerüchten um die Zukunft von "Assassin’s Creed" noch nicht öffentlich geäußert. Noch im August hat Karl Onnée, Producer von "Assassin’s Creed: Shadows", laut Medienberichten angedeutet, dass man sich etwas mehr Zeit lassen möchte in Zukunft, um die Spiele zu entwickeln. Allein "Assassin’s Creed: Shadows" hat 4 Jahre in der Entwicklung gebraucht – der Release ist für Frühjahr 2025 angedacht.