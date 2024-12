Geplanter Anschlag auf Weihnachtmarkt? Festnahme!

Am Mittwochabend wurde in Augsburg ein Verdächtiger festgenommen. Er soll Kontakt zum IS gehabt haben.

Der 37-Jährige wurde laut Polizei bereits am Mittwoch festgenommen und sitzt jetzt in Abschiebehaft .

. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gibt es nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nicht.

Die "WELT" hatte zuvor berichtetet, dass der Mann offenbar einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt in Augsburg geplant haben soll.

Anschlag geplant? Verdächtiger hat wohl mit dem IS zu tun Der Mann ist anscheinend kein Unbekannter: Er soll laut der Deutschen Presse-Agentur in der Vergangenheit mit Mitgliedern der Terror-Organisation "Islamischer Staat" (IS) zu tun gehabt haben. Laut "WELT" sei er auch schon "mit IS-verherrlichenden Einträgen" auf Social Media aufgefallen. Die Infos dazu würden von einem ausländischen Nachrichtendienst kommen, der nicht weiter benannt wird.