Besseres Busnetz in BW: Drei neue Linien kommen

Das Regiobus-Netz in Baden-Württemberg wird ausgebaut. Eine der drei Linien führt sogar ins Ausland.

Das sind die neuen Linien zwischen...

Lörrach und dem "EuroAiport" in Saint-Louis im Elsass

Herrenberg (Kreis Böblingen) und Calw

Welzheim (Rems-Murr-Kreis) und dem S-Bahn-Netz der Metropolregion Stuttgart

Förderung des Landes Baden-Württemberg

Das Land unterstützt die Kommunen und Landkreise in diesem Jahr mit insgesamt 29 Millionen Euro, so BW-Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen. Außerdem erhalten sieben weitere Linien eine Verlängerung der Förderung. So soll die Lücke im öffentlichen Nahverkehr geschlossen werden, da viele, vor allem ländliche Regionen, nicht ans Bahnnetz angeschlossen sind.

Auch das Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen soll in Zukunft besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. So wird es im neuen Jahr eine neue durchgehende Buslinie zwischen der Kreisstadt Böblingen und dem Daimler-Werk geben.