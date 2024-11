Kids als "Geiseln": Social Media in Australien bald ab 16 Jahren?

Australien bastelt gerade an einem wegweisenden Gesetz. Das Ziel ist: Mehr Kind sein, weniger auf Social Media.

Dafür bekommt die Regierung in Down Under sogar Unterstützung von der Opposition. Vor Reportern sagte Premier Anthony Albanese, was ihn zu diesem Vorstoß angetrieben hat:

Ich habe mit Tausenden Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln gesprochen, und sie sind wie ich zutiefst besorgt um die Online-Sicherheit unserer Kinder.

Am Freitag soll der Gesetzesvorschlag bei einer Kabinettssitzung diskutiert werden. Bei positivem Ausgang könnte er noch in diesem Monat ins Parlament eingebracht werden.

Australien: Social Media erst ab 16 Jahren? Dauer 0:20 min Australien: Social Media erst ab 16 Jahren?

Altersgrenze für Social Media in Australien

Sollte das neue Gesetz in das Parlament eingebracht werden, könnte es laut dem Sender ABC noch etwa ein Jahr dauern, bis es in Kraft tritt. Klar ist: Tech-Konzerne und Internetplattformen sollen sich um die Altersüberprüfung kümmern und nicht die Eltern. Wie das genau umsetzen soll, ist aber noch nicht klar.

In Deutschland müssen Social-Media-Plattformen Altersbeschränkungen in ihren Nutzungsbedingungen festlegen. Diese zu überprüfen ist aber sehr schwierig, weil User ihr Geburtsdatum easy fälschen können.