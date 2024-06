Lebst du noch bei deinen Eltern?

Viele junge Erwachsene wohnen noch im Elternhaus. Aber: Bei den Geschlechtern gibt es einen Unterschied.

Das Statistische Bundesamt hat am Donnerstag mitgeteilt:

Im Jahr 2023 hat jeder vierte 25-Jährige in Deutschland noch bei den Eltern gewohnt.

Bei den jungen Männern war es jeder Dritte (33 Prozent), bei den jungen Frauen nur jede Fünfte (21 Prozent).

In Deutschland ziehen die Kinder mit knapp 24 Jahren bei ihren Eltern aus.

So schneidet Deutschland im EU-Vergleich ab

Der Trend, dass die Söhne später ausziehen als die Töchter, ist in der ganzen EU ähnlich - außer in Malta. Am frühesten ziehen die Finnen aus, mit durchschnittlich knapp 22 Jahren - am spätesten die Kroaten, mit fast 32.