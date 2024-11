In Bad Schussenried ging ein Experiment im Chemieunterricht schief. Ein Schüler wurde schwer verletzt.

Beim Experimentieren kam es am Mittwoch zu einer Verpuffung im Chemieunterricht einer Schule in Bad Schussenried (Landkreis Biberach). Das ist ein relativ schneller Verbrennungsvorgang - eine Explosion ist jedoch schneller. Dadurch sei laut der Polizei eine Stichflamme entstanden. Ein 13-Jähriger verbrannte sich schwer. Der Schüler musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Polizei ermittelt, was genau passiert ist.