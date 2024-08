Die Inbetriebnahme des Rastatter Tunnels sorgt für eine Sperrung am Bahnhof in Baden-Baden. Für Reisende wird der SEV ausgebaut.

Der Bahnhof Baden-Baden macht am Wochenende für den Zugverkehr dicht. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Sperrung wird am Samstag um 00:00 Uhr starten und voraussichtlich bis 04:30 Uhr am Montagmorgen andauern. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden.

Bahnhof am Wochenende gesperrt: So kommst du trotzdem weg Dauer 0:29 min Bahnhof am Wochenende gesperrt: So kommst du trotzdem weg

Der Schienenersatzverkehr soll:

ICEs auf der Strecke zwischen Achern und Karlsruhe ersetzen.

und ersetzen. Die direkt Busse fahren stündlich.

Halbstündlich kommt man außerdem von Achern und Baden-Baden auch auf direktem Weg nach Rastatt..

Für Reisende, die ein Ticket für das Wochenende gekauft haben, entfällt die Zugbindung.