Die Miete fürs WG-Zimmer vom BAfög bezahlen? LOL

Bafög reicht nur selten aus, um die Miete zu bezahlen. Aber in dieser Stadt im Südwesten ist das möglich.

Vom BAfög die Miete zahlen, das geht nur in Landau. Zumindest in Rheinland-Pfalz. Deshalb wohnen Studierende hier vergleichsweise am günstigsten. Das haben Recherchen von Funk ergeben.

Was kostet ein WG-Zimmer in deutschen Städten mit mehr als 5.000 Studierenden?

Nimmt man die BAfög-Wohnkostenpauschale als Grundlage und vergleicht sie mit Umfragedaten, wird schnell deutlich, dass diese Pauschale für die meisten Studierenden nicht ausreicht. Obwohl die Wohnkostenpauschale gerade um 20 Euro erhöht wurde und damit bei 380 Euro im Monat liegt. Im Bundesdurchschnitt zahlt man in diesem Wintersemester knapp 490 Euro Miete für ein Zimmer in einer deutschen Universitätsstadt. Landau ist nicht nur eine schöne Uni-Stadt in RLP, sondern mit 100 Euro weniger Durchschnittsmiete auch für die meisten Studierenden erschwinglich: Hier bekommen Studierende ein Zimmer für unter 380 Euro. Das deckt sich mit der Wohnkostenpauschale.

Nur in drei süddeutschen Städten reicht Bafög für die Miete

Nach Funk-Recherchen ist Landau damit der einzige Hochschulstandort in Rheinland-Pfalz, an dem dies der Fall ist. In ganz Süddeutschland gilt das nur noch für Furtwangen (BW) und Passau (Bayern). Das große Problem - für die meisten reicht die Wohnkostenpauschale nicht aus, denn 75 Prozent aller Studierenden sind in Städten eingeschrieben, in denen die Miete für WG-Zimmer teurer ist.

💡In Nord- und Mitteldeutschland gibt es noch ein paar Uni-Städte mit ähnlich günstigen Durchschnittsmieten wie in Landau.