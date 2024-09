Baller-League-Boss disst Icon League: SO reagiert Eli

Felix Starck meinte, die Icon League sei sportlich die "zweite Liga". Und ging sogar noch weiter.

Der CEO der Baller League sagte in dem Interview außerdem noch:

Alle, die es hier nicht schaffen, können dann dort angreifen.

Trotzdem freue er sich über eine weitere Liga neben der Baller League. Aber die Aussage ist klar: Starck schätzt das Niveau seiner Liga höher ein als das der Icon League von Eligella und Toni Kroos.

Nach Diss von Baller-League-Boss: Eli will kein Beef!

Eli hat den Interview-Ausschnitt gesehen und sich im Stream kurz dazu geäußert:

Ich werde mich niemals öffentlich hinstellen und irgendwas irgendwie runterreden oder schlechtreden.

Ihm sei klar, dass die Leute gerne Beef haben wollen. Da sei er aber nicht der Typ für. Die Icon League startet am Sonntag in Köln mit Spielern wie Kolja Pusch, der letzte Saison noch in der 3. Liga beim MSV Duisburg gezockt hat und prominenten Teamheads. Dazu gehören zum Beispiel Antonio Rüdiger von Real Madrid, der Rapper Luciano oder Finch.