Penalty-Drama: SIE haben die Baller League gewonnen 🏆

"Las Ligas Ladies" sind die Champions der zweiten Season. Das Finale gegen die "Gönrgy Allstars" war anders spannend.

Denn die "Las Ligas Ladies" von den Fußballstars Selina Cerci und Ana Maria Markovic gingen am Montagabend in DĂŒsseldorf zunĂ€chst 2:0 in FĂŒhrung.

Nach der Halbzeit drehten die "Gönrgy Allstars" von MontanaBlack und Unsympathisch TV aber ordentlich auf. 2:2 stand es nach der regulÀren Spielzeit.

Im Penaltyschießen behielten die "Ladies" dann aber die Nerven und holten sich mit 4:3 den Titel.

Der Partymodus wurde natĂŒrlich instant aktiviert:

Baller League Final 4: Felix Lobrecht und Nader Jindaoui im Halbfinale raus

"Beton Berlin" von Felix Lobrecht und Kontra K sowie der FC Nitro von Nader Jindaoui sind im Halbfinale ausgeschieden.

"Las Ligas Ladies" kickten "Beton Berlin" mit 5:2 raus.

Die "Gönrgy Allstars" setzten sich im Penaltyschießen hauchdĂŒnn gegen den FC Nitro durch.

Baller League: Mustapha Chahrour wird bester Spieler

Mit sieben Treffern hat sich Chahrour von "Beton Berlin" den Titel als "Baller of the Season" gesichert. Normalerweise zockt der 20-JĂ€hrige beim SF DĂŒren in der Landesliga Mittelrhein.