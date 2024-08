Heftige Flutkatastrophe in Bangladesch: Hunderttausende in Not

Wegen der Überschwemmungen mussten fast 300.000 Menschen in Notunterkünfte gehen. 18 Menschen sind gestorben.

"Mein Haus steht völlig unter Wasser" - das sagte ein Betroffener, der mit einem Boot in eine Notunterkunft gelangt ist. Am Samstag haben fast 285.000 Menschen in Notunterkünften Zuflucht gesucht. Insgesamt trifft die Katastrophe sogar 4,5 Millionen Menschen. Besonders schwere Überschwemmungen gibts in der Hafenstadt Chittagong und Cox's Bazar. Dort leben rund eine Million Rohingya, die aus Myanmar geflohen sind.

Warum gibt es so heftige Überschwemmungen in Bangladesch?

Bestimmte Flüsse in Bangladesch treten in der Regenzeit von Juni bis September häufig über die Ufer. Das sorgt zwar für fruchtbare Böden, aber auch für heftige Fluten und Zerstörung. In den vergangenen Jahren gabs mehr schwere Monsun-Regenfälle und Überschwemmungen. Fachleute sagen, dass das am Klimawandel liegt.

