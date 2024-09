No Joke! Sein Trikot hat 21.500.000 Euro gekostet ⚾

In den USA hat jemand ein altes Baseballtrikot von Babe Ruth ersteigert. Hier kommt die Story dazu.

To be fair: Das Trikot ist für Baseballfans legendär.



Es gehörte der New York Yankees-Legende Babe Ruth, die das Trikot am 1. Oktober 1932 im Spiel gegen die Chicago Cubs getragen hat.

Bei diesem Spiel wurde die Legende des "Called Shot" geschrieben.

Ruth soll demnach die Schlagrichtung schon vor seinem Homerun mit dem Schläger angezeigt haben.

Hier siehst du das Trikot:

21,5 Millionen Euro für Baseball-Trikot: Bieterkampf in Dallas

Nun wurde das fast 92 Jahre alte Trikot in Dallas versteigert. Das Höchstgebot lautete am Sonntag 24,12 Millionen US-Dollar, was umgerechnet rund 21,5 Millionen Euro sind. Damit ist das Trikot das teuerste Sport-Sammlerstück der Welt. Wer sich das Trikot gegönnt hat, weiß man nicht.