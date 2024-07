Olympia-Test! Deutschland verliert knapp gegen die USA

Basketball-Weltmeister Deutschland hat bei der Generalprobe vor den olympischen Spielen gegen die USA verloren. ABER...

... das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hat stark mitgehalten. Das letzte Spiel vor dem Start der Olympischen Spiele ging in London 88:92 (41:48) aus.

Bester Werfer war US-Fahnenträger LeBron James mit 20 Punkten. Für Deutschland traf Franz Wagner mit 18 Punkten am häufigsten.

Olympia: Deutschland gegen Japan im Basketball

Das olympische Turnier wird in Lille und Paris ausgetragen. Deutschland tritt am Samstag gegen Japan erstmals bei Olympia an. Die USA eröffnen ihr Turnier am Sonntag gegen Vize-Weltmeister Serbien.

