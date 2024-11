In der libanesischen Hauptstadt Beirut gibt es am Montag keinen Präsenzunterricht. Grund ist der Krieg.

Den führen die libanesische Terrororganisation Hisbollah und Israel miteinander. Auch am Wochenende gab es wieder gegenseitige Angriffe. Bei einem israelischen Angriff auf Beirut wurden am Samstag 29 Menschen getötet.

Gefährliche Lage in Beirut: Online-Kurse als Option

Jetzt werden die Schulen in Beirut und den angrenzenden Bezirken Metn, Baabda und Schuf am Montag leer bleiben. Das hat der Bildungsminister des Libanons Abbas Halabi am Sonntag gesagt. Er spricht von "gefährlichen Bedingungen". Die Sicherheit der Schüler solle gewährleistet werden. Bis Ende Dezember sollen außerdem Online-Kurse angeboten werden.

