Anhänger des Ex-Präsidenten Evo Morales nehmen 20 Geiseln

Seit zwei Wochen protestieren sie gegen die Festnahme des Ex-Präsidenten. Bewaffnete nahmen nun Soldaten als Geiseln.

Hintergrund: Dem Ex-Präsidenten von Bolivien, Evo Morales, wird vorgeworfen, dass er während seiner Amtszeit ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll. Seine Anhänger versuchen mit den Protesten seine Festnahme zu verhindern und blockierten bereits Straßen in verschiedenen teilen Boliviens.

Bewaffnete Gruppe nimmt Soldaten als Geiseln

Am Freitag sollen Anhänger von Morales nach Militärangaben in eine Kaserne in Chapare in Bolivien eingedrungen sein. Morales-Anhänger nahmen nach Militärangaben am Freitag etwa 20 Soldaten als Geiseln. Eine Gruppe Bewaffneter sei in eine Kaserne in der Koka-Anbauregion Chapare eingedrungen und habe die Soldaten sowie Waffen und Munition in ihre Gewalt gebracht, erklärte die Armee. Aus dem Verteidigungsministerium verlautete, insgesamt würden "etwa 20" Offiziere und Soldaten von den Bewaffneten festgehalten.

