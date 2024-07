Haie in Brasilien sind auf Koks 🦈

Die Haie vor der Küste von Rio de Janeiro wurden positiv auf Kokain getestet. Wie ist das passiert?

Forschende haben in den Lebern und Muskeln von 13 Scharfnasenhaien Koks nachweisen können. Das Ergebnis veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift "Science of The Total Environment". Das würde laut den Forschenden darauf hinweisen, dass in Rio de Janeiro viel gekokst wird. Die Drogen gelangen über das Abwasser ins Meer. Laut dem Weltdrogenbericht von 2024 gehört Brasilien zu den Ländern, in denen am meisten gekokst wird.

Kokain im System von Haien: Was sind die Folgen für die Tiere?

Die Biologin Rachel Ann Hauser-Davis ist mitunter verantwortlich für den Fund.

Sie sagt: Über Haie können Umweltschäden und Verschmutzungen erkannt werden, weil sie in der Nahrungskette weit oben sind.

Es ist nicht klar, welche Folgen das Koks genau für die Haie habe.

Aber Hauser-Davis sagt: "Es wird vermutet, dass sie sich auf das Wachstum, die Reifung und möglicherweise die Fruchtbarkeit der Haie auswirkt."

