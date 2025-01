Schiri-Boss leakt: Bundesliga steht große Änderung bevor

Über den Viedeoassistenten wird seit Jahren diskutiert und über Abseits seit Jahrzehnten. Nun soll eine Änderung kommen, die beide Aspekte betrifft.

Zur neuen Bundesliga-Saison wird die halbautomatische Abseitstechnologie eingeführt. Das sagte Schiedsrichter-Boss Knut Kircher in einem Interview mit dem Kicker. Eine mögliche Pilotphase könnte bereits in der Rückrunde der laufenden Bundesliga-Saison starten, so Kircher.

Bundesliga: Halbautomatische Abseitstechnologie kommt Dauer 0:22 min Bundesliga: Halbautomatische Abseitstechnologie kommt

Halbautomatische Abseitstechnologie: Was ist das? Bei dieser Technologie werden zwölf Kameras unter dem Stadiondach montiert.

Diese erfassen bis zu 29 Datenpunkte jedes Spielers - und das 50 Mal pro Sekunde!

Dazu kommt noch eine besondere Technologie im Spielball. Diese übermittelt ebenfalls Daten an den Video-Überprüfungsraum in dem die Schiedsrichterassistenten sitzen.

Bei diesem Zusammenspiel zwischen Ball und Kameras werden automatisch Abseitspositionen erkannt und an die Schiedsrichter gemeldet. Vorteil: Während der Videoschiedsrichter bisher immer manuell das Lineal auf dem Bildschirm anlegen musste, kriegt er jetzt eine automatische Meldung der Abseitsposition. So können knifflige Entscheidungen präziser und vor allem schneller getroffen werden.

Bundesliga: Kommen bald Stadion-Durchsagen?

In der NFL (American Football) ist es schon lange üblich, dass der Referee bei bestimmten Spielsituationen eine Durchsage über das Stadionmikrofon macht und seine Entscheidung begründet. Auch das könnte sich Knut Kircher gut vorstellen, aber:

Da muss aber auch der Ablauf gewährleistet sein, dass das direkt zur Entscheidung eingeblendet wird und nicht drei Minuten später.

Zudem bittet der Tübinger um Geduld. Es könne nicht alles auf einen Schlag umgesetzt werden. Auch müssten die Clubs mitziehen bei den Änderungen, beispielsweise bei einer Video-Wall im Stadion. So lehne der englische Traditionsverein Manchester United prinzipiell eine Videowand in seinem Stadion ab. Das könne es auch in Deutschland geben, ergänzte Kircher.