Klatsche in Kiel! Brennt beim BVB jetzt der Baum?

Borussia Dortmund hat in Kiel beim letzten Hinrundenspiel der Saison überraschend deutlich mit 4:2 verloren. Als die Stars in die Kurve gingen, sprach ein Ultra mit ihnen.

Was genau besprochen wurde, ist nicht klar. Der Ultra war aber offensichtlich not so amused. Zuerst hatte ihn ein Security von den Spielern ferngehalten - er durfte dann aber doch mit ihnen sprechen.

Bundesliga: BVB verliert in Kiel mit 4:2

Bereits in der ersten Halbzeit hat sich Dortmund drei Tore gefangen .

. Der BVB kam zwar nochmal mit 3:2 ran - in der Nachspielzeit fiel dann aber das 4:2 für die Störche .

- in der fiel dann aber das . Kiel sichert sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf - Borussia Dortmund rutscht erstmal auf Platz neun der Tabelle ab.

Bundesliga: Nix zu holen für den BVB in Kiel Dauer 0:46 min Bundesliga: Nix zu holen für den BVB in Kiel

BVB: Wackelt jetzt der Stuhl von Nuri Şahin?

BVB-Boss Lars Ricken und Kapitän Emre Can sagten nach dem Spiel:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von skysportde

Eine Diskussion um den Trainer müsse man nicht führen. Die öffentliche Kritik an Coach Nuri Şahin wird aber trotzdem nicht abreißen: Für den BVB war es punktetechnisch die schlechteste Hinrunde seit zehn Jahren. Şahin selbst sprach nach dem Spiel von einer "Nicht-Leistung" und nimmt die "komplette Verantwortung" auf sich.

Mehr News:

Wegen Elfmeter: Familie von Havertz bedroht