Die Mieten f├╝r ein WG-Zimmer sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - auch in BW und RLP. Besonders teuer ist Konstanz.

In ganz Deutschland sind die Zimmer im Schnitt 5,1 Prozent teurer geworden. Das geht aus dem Studentenwohnreport 2024 hervor. Laut dem Moses Mendelssohn Institut in Hamburg sind es in ganz Deutschland 3,6 Prozent mehr.

Den gr├Â├čten Anstieg gab es in Karlsruhe mit 6 Prozent. In Stuttgart (5,3 Prozent) und in Mannheim (5,2 Prozent) ging die Miete ebenfalls hoch. Am angenehmsten ist es noch in T├╝bingen (1,6 Prozent). In Heidelberg bleibt es gleich.

WG-Zimmer in BW: Hier ist es durchschnittlich besonders teuer

Konstanz: 558 Euro Stuttgart: 514 Euro Freiburg: 504 Euro T├╝bingen: 455 Euro Karlsruhe: 450 Euro Heidelberg: 431 Euro Mannheim: 423 Euro Ulm: 395 Euro

WG-Zimmer in RLP: So sind die Mieten im Durchschnitt

Mainz: 490 Euro Koblenz: 422 Euro Trier: 400 Euro Kaiserslautern: 385 Euro Landau: 371 Euro

BAf├ÂG Wohnzuschlag: Bringt der was?

Studierende k├Ânnen BAf├ÂG beantragen, um besser ├╝ber die Runden zu kommen. Der BAf├ÂG Wohnzuschlag liegt im H├Âchstsatz bei 380 Euro. Das sei jedoch nicht genug, so die Verfasser des Studentenwohnreports. Immer mehr Studierende aus Rheinland-Pfalz pendeln auch nur noch von ihrem Wohnort zur Uni, weil das billiger ist als ein WG-Zimmer. Die Info hat der SWR vom Studierendenwerk Vorderpfalz bekommen.

