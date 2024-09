Noch im Herbst könnten die ersten Vereine ihre Genehmigung kriegen. Manche Vereine werden langsam salzig.

Es gibt schon die ersten Beschwerden darüber, dass das mit den Genehmigungen so lange dauert. Das hat Carsten Gabbert vom Regierungspräsidium Freiburg gesagt. Die Behörde ist in Baden-Württemberg für die Cannabis-Clubs zuständig. 56 Vereine haben in BW bisher eine Genehmigung beantragt. Gabbert sagt, dass die ersten Vereine sich bald freuen dürfen:

Wir werden noch im Herbst die ersten Erlaubnisse erteilen. Wir sind auf dem richtigen Weg.

Cannabis-Club: Was soll das noch mal genau sein?

Seit dem 1. Juli 2024 dürfen Vereine mit Genehmigung Cannabis anbauen

Sie dürfen nicht gewinnorientiert sein.

Maximal 500 Mitglieder sind erlaubt.

Mitglieder müssen mindestens 18 Jahre sein.

Die Vereine müssen regelmäßige Kontrollen akzeptieren.

In Rheinland-Pfalz gab es schon im August die erste Genehmigung: