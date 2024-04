Chris Brown veröffentlicht heftigen Diss gegen Quavo

In dem Disstrack rappt er unter anderem über Quavos Ex Saweetie und seinen verstorbenen Neffen Takeoff.

Die beiden beefen schon länger. Chris Brown hatte in einem anderen Song schon mal darüber gerappt, dass Quavo nach ihm seine Ex Karrueche Tran gedatet hätte. Quavo hatte in einem Song auf Chris Browns Gewalt gegen Frauen hingewiesen. So krass wie dieser war aber noch kein Diss: In seinem neuen Track "Weakest Link" rappt Chris Brown, dass sich "jeder gewünscht hätte, dass Quavo anstelle von Takeoff gestorben wäre". Mit der Line spielt er auf die tödliche Schießerei an, bei der das Migos-Mitglied Takeoff verstorben war.

Chris Brown: Rappt er hier über Quavos Ex Saweetie?

Er nennt zwar keine Namen, aber es wird vermutet, dass es hier um Saweetie geht: Chris Brown rappt darüber, dass er mit Quavos Ex geschlafen hätte, während die beiden noch zusammen waren. Unter anderem deshalb geht gerade auch wieder ein Video aus Januar viral, das Chris Brown und Saweetie gemeinsam auf einem Basketball-Spiel zeigt:

throwback video resurfaces of Chris Brown courtside with Saweetie in January at a USC basketball game pic.twitter.com/zo61Onk9GF

Hier checkst du Chris Browns Disstrack:

