Christina Assi trägt olympisches Feuer Richtung Paris

Nach 86 Etappen erreichte das olympische Feuer heute Paris. Mit einer besonderen Geste.

Die libanesische Fotojournalistin Christina Assi hat heute in der Pariser Vorstadt Vincennes beim Staffellauf des olympischen Feuers mitgemacht. Mit einer besonderen Botschaft:

Dass Journalisten geschützt werden und ohne die Angst arbeiten können sollten, jeden Augenblick getötet zu werden.

Journalistin Assi wurde im Libanon schwer verletzt

Die AFP-Journalistin Assi fand sich am 13. Oktober bei einem Einsatz in einem Schusswechsel zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz wieder. Bei einem Granatenabwurf wurden sie und fünf weitere Kollegen getroffen. Der Kameramann Issam Abdallah wurde dabei getötet, Assi verlor ein Teil ihres rechten Beins.

Ihr Kollege Dylan Collins, der auch bei dem Angriff verletzt wurde, schob sie beim Staffellauf an.

Feuer wanderte von Olympia bis Paris

Im Mai begann der olympische Fackellauf im griechischen Olympia. Um die 10.000 Menschen wurden ausgewählt, um die Flamme vor dem Beginn der Olympischen Spiele nach Paris zu tragen. Auch in Deutschland machte die Flamme einen Abstecher – in Weil am Rhein trug die deutsche Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken das Feuer.

