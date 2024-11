Auf Insta gibt Coachella die Acts für 2025 bekannt. Spoiler: Auch da kannst du dich auf mega große Headliner einstellen.

Hauptacts werden Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga und Rapper Post Malone sein. Weitere Headliner sind Green Day und Rapper Travis Scott. Auch deutsche Artists wie Kraftwerk sind am Start.

Coachella: Headliner ist Lady Gaga! Dauer 0:21 min Coachella gibt Line-Up bekannt

Coachella: Diese Acts sind unter anderem dabei!

SAINt JHN

T-Pain

Jennie

Megan Thee Stallion

Charli xcx

Headliner: Für Lady Gaga geht’s dieses Jahr richtig ab

Der Song "Die With a Smile" von Lady Gaga und Bruno Mars geht gerade durch die Decke. Noch nie hat ein Song so schnell eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht. Zuletzt war sie in den Kinos im Film "Joker 2" zu sehen.

Facts über Coachella 2025

Das Coachella zählt zu den größten Musikfestivals der Welt und wird jährlich von hunderttausenden Menschen besucht. Es findet an zwei Wochenenden vom April 2025 in der Wüste Kaliforniens statt. In den letzten Jahren konnte man das Coachella beim Livestream verfolgen.