Sieg für Chelsea - Heidenheim liefert trotzdem ab

Ein paar Chancen hatte der 1. FC Heidenheim. Am Ende hat es aber nicht gereicht gegen den FC Chelsea.

Das Ergebnis: Heidenheim hat 0:2 (0:0) verloren.

So lief das Spiel

Die Gastgeber Heidenheim starteten vor 15.000 Zuschauern konzentriert ins Spiel.

Die erste gute Gelegenheit bot sich Mikkel Kaufmann, der einen Freistoß mit der Sohle knapp am linken Pfosten vorbei setzte.

Der Schiedsrichter entschied nach einem vermeintlichen Foulspiel an Chelsea-Angreifer Mykhailo Mudryk erst auf Elfmeter, aber den nahm er nach Eingreifen des Videoschiedsrichters wieder zurück.

Im Anschluss kam Chelsea gleich mehrmals zum Abschluss.

Christopher Nkunku brachte Chelsea in der 51. Minute in Führung.

Mykhailo Mudryk macht den Endstand in der 86. Minute fest.

In der Nachspielzeit sah Chelseas Cesare Casadei wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Wie gehts jetzt weiter für Heidenheim?

Weiter geht es für den FCH mit der Bundesliga-Partie am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Das nächste Spiel in der Conference League steht am 12. Dezember beim türkischen Klub Basaksehir an.