Bad News für Barça: Dani Olmo bald ablösefrei weg?

Olmo kam erst im Sommer zum FC Barcelona. Ein Gericht hat jetzt entschieden, dass er vorerst nicht mehr spielen darf.

Hintergrund: Der FC Barcelona konnte Olmo im Sommer nur bis Ende 2024 anmelden , weil die Katalanen offenbar die Finanzregeln der spanischen La Liga nicht eingehalten haben.

Bedeutet: Dani Olmo ist Stand jetzt für die Rückrunde nicht mehr spielberechtigt.

Barça wollte vor Gericht per einstweiliger Verfügung eine Anmeldung für 2025 erwirken - ohne Erfolg.

. Eigentlich hat der Spieler einen Vertrag bis 2030. Aber: Sollte der FC Bacelona bis zum 31. Dezember keine Lösung finden, dürfte der 26-Jährige dank einer Klausel in seinem Vertrag ablösefrei gehen. Barça hatte im Sommer 50 Millionen Euro für Olmo an RB Leipzig überwiesen.

Bleibt Dani Olmo in Barcelona - oder geht er for free nach Manchester?

Schon länger ist bekannt, dass Barça so gut wie pleite ist. Der Club will Medienberichten zufolge am Montag nochmal versuchen, Olmo anzumelden. Um das nötige Kleingeld locker zu machen, will Barça angeblich VIP-Tribünen im Stadion verkaufen. Ansonsten könnte Olmo bei Manchester City oder ManU landen: Sein Berater wurde zuletzt in Manchester gesehen. Offiziell aus privaten Gründen...

