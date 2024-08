Datingapp: Nur ein Tag zum Matchen und Connecten?

Datingapps floppen seit der Pandemie. Eine neue Idee: Nur einen Tag swipen und schneller zum Date.

Auf Datingapps haben viele keine Lust mehr. Der Grund: Das Swipen und die Chats sind anstrengend - vor allem wenn sie nicht zu einem Date führen. Laut Techcrunch verlieren sowohl Tinder als auch Bumble Abonnenten - zum Beispiel wegen Online-Dating-Burnout. Eine neue App möchte jetzt etwas gegen die sogenannte "Swiping Fatigue" unternehmen.

Tinder, Bumble und Co.: Viele Menschen haben ein "Online-Dating-Burnout" 💔

"Thursdays" - Datingapp funktioniert nur einen Tag die Woche

Das ist das Konzept der neuen Datingapp:



Die App funktioniert nur donnerstags.

Es sind maximal 10 Matches erlaubt - oder man bezahlt.

Du hast nur einen Tag Zeit, Kontakt aufzunehmen.

Ab Mitternacht werden die Matches gelöscht.

Das Ziel der App:



Leute sollen viel ausgewählter matchen.

Sie sollen direkt zur Sache kommen: Connecten und sich zum Date verabreden.

Bisher ist die App nur in Großstädten verfügbar. In Deutschland zum Beispiel nur in Berlin. Inzwischen gibt es Apps für jede Nische: Date like Goblins zum Beispiel richtet sich an Gamer und lässt Matches zusammen zocken.

Kritik an Datingapps: Online-Dating kann negative Folgen für Singles und auch Paare haben

Unter anderem gibt es diese Kritik-Punkte zu Datingapps:

Datingapps können das Selbstwertgefühl senken.

Sie sorgen für Stress: Was, wenn auf den Apps jemand passenderes unterwegs ist, als der jetzige Partner?

Datingapps können generell gefährlich werden, da diese Apps auch für Scams genutzt werden können.

