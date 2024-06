NBA-Star kickt einfach Landesliga!

Dennis Schröder hat am Mittwoch in einer Fußball-Landesliga gespielt. Was war da denn los?

Passiert ist das Ganze beim Spiel zwischen FC Germania Bleckenstedt und dem 1. SC Göttingen 05 in der Landesliga Braunschweig. Dennis Schröder in der Landesliga Dauer 0:15 min Dennis Schröder in der Landesliga Die Bleckenstedter Nummer 17 wird dem ein oder anderen Zuschauer bekannt vorgekommen sein. Denn die trug Brooklyn-Nets-Star Dennis Schröder. Der deutsche Basketballnationalspieler kickte in der Offensive. Der "Braunschweiger Zeitung" sagte er vor dem Spiel: Ich soll vorne links für ein bisschen Unruhe sorgen. Schröder in der Fußball-Landesliga: Soo random ist es gar nicht! Der Schwager des 30-Jährigen spielt auch bei Bleckenstedt. Außerdem ist Braunschweig Schröders Heimatstadt. Und wie ist es ausgegangen? Schröder hat rund eine Stunde gespielt. Die 1:5-Klatsche für Bleckenstedt konnte aber auch er nicht verhindern.