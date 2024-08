Am Donnerstag ist Leonie Beck beim 10km-Freiwasser der Frauen in der Seine geschwommen. Jetzt geht es ihr ziemlich übel.

Schwimmen in der Seine = Übergeben und Durchfall. So könnte es zumindest bei Freischwimmerin Leonie Beck gewesen sein. Sie postete in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich mit Daumen nach oben und schrieb auf Englisch:

Gestern 9 Mal übergeben + Durchfall.

Das kommentierte sie ironisch mit: "Water qualitiy in the Seine is approved".

Diskussionen wegen Wasser in Pariser Fluss Seine

Schon vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris wurde über die Wasserqualität in der Seine diskutiert. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, badete selbst vor ein paar Wochen in der Seine, um die Welt von der Sauberkeit des Flusses zu überzeugen. Aber: Ein Freiwasser-Training wurde während der Olympischen Spiele abgesagt, weil die Wasserwerte zu schlecht waren. Für ein Training am Mittwoch und Rennen am Donnerstag und Freitag war die Wasserqualität laut Veranstalter aber ausreichend.

