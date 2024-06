Im letzten Test vor der EM hat sich Deutschland mit 2:1 gegen Griechenland durchgesetzt. Was sagt Nagelsmann zum knappen Sieg?

Deutschland vs. Griechenland: So lief die EM-Generalprobe

In Halbzeit eins hatte das Team von Julian Nagelsmann heftige Probleme und kam nicht gut ins Spiel. In der 34. Minute gingen die Griechen nach einem Patzer von Manuel Neuer mit 1:0 in F├╝hrung.

in F├╝hrung. Auch einige der rund 45.000 Zuschauer waren ├╝ber die Leistung gar nicht happy und pfiffen sogar zur Pause.

In Halbzeit zwei gelang den Deutschen mehr: Kai Havertz schoss in der 56. Minute den 1:1-Ausgleich .

. Kurz vor Schluss machte Pascal Gro├č noch eine richtig nice Bude und ballerte den Ball aus rund 17 Metern zum 2:1-Siegtreffer ins Tor.

Knapper Sieg: Das sagen Nagelsmann und G├╝ndo─čan

DFB-Kapit├Ąn ─░lkay G├╝ndo─čan sagte nach dem Spiel, dass sich das Team so eine erste Halbzeit nicht erlauben darf. Auch Nagelsmann war nicht begeistert: Er st├Ârte sich vor allem an den vielen Ballverlusten. In der zweiten Halbzeit sei dann deutlich "mehr Sch├Ąrfe" im Spiel gewesen, so Nagelsmann. Das Team habe das umgesetzt, was in der Halbzeitpause besprochen wurde.

Der Sieg war auf jeden Fall wichtig f├╝r die Gesamtstimmung und er war verdient.

Julian Nagelsmann im Interview nach dem Spiel

Jetzt bekommen Havertz, Neuer und Co. eine zweit├Ągige Pause. Danach will sich das DFB-Team konzentriert auf das Er├Âffnungsspiel der Heim-EM gegen Schottland in einer Woche vorbereiten.

