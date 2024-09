Wenn du diese Woche mit der Airline Discover in den Urlaub fliegen willst, könnte es für dich problematisch werden.

Denn seit Dienstagmorgen streiken die Piloten und Flugbegleiter der Fluggesellschaft. Dazu haben die Gewerkschaften Ufo und Cockpit aufgerufen. Der Streik geht noch bist bis Freitagabend 24 Uhr. Betroffen sind alle Abflüge aus Deutschland. Die Airline startet von München und Frankfurt.

Streik bei Discover Airlines gestartet: Das musst du jetzt wissen Dauer 0:23 min Streik bei Discover Airlines gestartet: Das musst du jetzt wissen

Es kann in den nächsten Tagen also Verspätungen geben und Flüge können auch komplett ausfallen. Wie groß die Auswirkungen des Streiks werden, ist noch unklar. Discover gehört zu Lufthansa. Möglicherweise werden die Flüge also von anderen Fluggesellschaften des Konzerns übernommen.

Wichtig: Die Fluggesellschaft bittet ihre Kunden regelmäßig zu checken, ob der gebuchte Flug stattfindet oder nicht.

Streik bei Lufthansa-Tochter Discover: Darum geht es!