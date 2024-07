"Der Döner gehört zu Deutschland" - Minister macht Ansage! 🥙

Alle Döner in der EU nach dem gleichen Rezept? Deutsche Politiker sind dagegen! Was dahinter steckt, checkst du hier.

Jetzt hat sich auch der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zu Wort gemeldet. In einem Tweet zeigt er seine Liebe zum Döner:

Der Döner gehört zu Deutschland. Wie er hier zubereitet und gegessen wird, sollte jeder selbst entscheiden dürfen. Da braucht es keine Vorgaben aus Ankara.

Der Döner gehört zu Deutschland. Wie er hier zubereitet und gegessen wird, sollte jeder selbst entscheiden dürfen. Da braucht es keine Vorgaben aus Ankara. pic.twitter.com/K2IoqwqouF

Nur noch so darf ein Döner in der EU zubereitet werden

Mit "Vorgaben aus Ankara" bezieht sich Özdemir auf einen Antrag der "International Doner Federation" (IDF) an die EU-Kommission. Der türkische Verband will, dass es verpflichtend spezielle Regeln gibt, wie man einen Döner herstellen muss. So will die IDF eine einheitlich gute Döner-Qualität. Sollten die strengen Regeln durchgehen, könnte der Döner allerdings teurer werden - oder er darf nicht mehr Döner heißen.

EU-Regeln für den Döner? Das will die International Doner Federation Nach dem Antrag der IDF soll sich ein Döner nur so nennen dürfen, wenn das Fleisch... in 2 - 5 Millimeter dicke Streifen geschnitten wird,

speziell mariniert und aufgespießt wird,

es entweder von mindestens 16 Monate alten Rindern

oder von mindestens 6 Monate alten Schafen stammt.

Bei Geflügel soll ein Mischverhältnis gelten, was Fleisch, Fett und Zwiebeln betrifft.

Deutsche Politik gegen einheitliche Döner-Regeln in der EU

In Deutschland haben sich mehrere Politiker kritisch dazu geäußert. Laut dem Magazin Politico hat die Bundesregierung Berufung gegen den Antrag eingelegt. Jetzt haben beide Seiten ein halbes Jahr Zeit, eine Lösung zu finden. Ob das klappt, ist unklar. Denn: Man weiß ja nicht mal genau, wo der Döner Kebab erfunden wurde - in Deutschland / Berlin oder in der Türkei? Findet sich kein Kompromiss, muss die EU entscheiden.

Noch mehr Döner-News gibts hier: