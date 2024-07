Schultoiletten sind besonders dreckig 🤢

Das zeigt zumindest eine neue Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks.

Von über 3.000 befragten Kindern und Jugendlichen findet mehr als die Hälfte: Die Hygiene an Klos in ihren Schulen ist schlecht!

Schultoiletten: "Verwahrlost und dreckig"

Oft fehlen laut Schülerinnen und Schülern Seife und Klopapier.

Die Befragten berichten auch davon, dass oft was kaputt ist oder dass es stinkt.

In Großstädten bewerten die Kinder ihre Schultoiletten deutlich schlechter als in kleineren Städten.

Bundesweit schneiden Schultoiletten in NRW am schlechtesten ab.

Die Deutsche Presse-Agentur schreibt, dass die Klos an vielen Schulen "verwahrlost und dreckig" seien.

Aber nicht nur das: Der Geschäftsführer des Kinderhilfswerks sagt in einer Mitteilung auch, dass die Schulhöfe und Pausenbereiche vieler Schulen in einem "jämmerlichen Zustand" seien. Seiner Meinung nach sollte der Fokus mehr auf den Zustand der Schulen in Deutschland gelegt werden.

