Die Siegerin f├╝rs Dschungelcamp steht fest. Wer es ist und was sie im Finale essen musste, checkst du hier!

ÔÜá´ŞĆ Achtung, Spoiler! ÔÜá´ŞĆ

M├Ąuseschw├Ąnze, fermentierte Eier, H├╝hner-Innereien und Antilopen-Augen - das hat Georgina Fleur gegessen, um zu gewinnen. Allerdings nicht, ohne immer wieder heftig zu w├╝rgen. Aber es hat sich gelohnt: Sie hat sich als Legende der Dschungel-Legenden durchgesetzt!

Finale: Georgina Fleur gewinnt RTL-Dschungelcamp

Mit dem Sieg von "Ich bin ein Star ÔÇô Showdown der Dschungel-Legenden" hat Georgina die Krone und 100.000 Euro gewonnen. Nice to know: Das Geld will die alleinerziehende Mutter f├╝r ihre Tochter anlegen.

Bei der Spezialstaffel nahmen insgesamt zw├Âlf Stars teil, die schon einmal im Dschungelcamp waren. Mit Georgina ins Finale geschafft hatten es Gigi Birofio und Kader Loth.

