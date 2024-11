Band Aid: Deswegen hat Ed Sheeran kein Bock

Für die Neuauflage des Songs "Do They Know It's Christmas" möchte er seine Stimme nicht hergeben. Der Grund:

"White Saviorism". Darunter versteht man den "weißen Retterkomplex".

Was ist "White Saviorism"? "White Saviorism" beschreibt das Phänomen bei dem weiße Menschen aus dem Globalen Norden das Gefühl haben, dass sie People of Colour aus dem Globalen Süden zu "retten" haben. Oft passiert das durch Hilfestellung in Entwicklungs- und Aufklärungsprojekten. Warum diese Hilfe keine wirkliche Hilfe ist: Hinter den Aktionen versteckt sich oft die Annahme, dass Menschen im Globalen Süden nicht "aufgeklärt" seien oder vor Armut "gerettet" werden müssen - explizit von weißen Helferinnen und Helfern.

Dies vermittelt eine "weiße" Überlegenheit, in der der "White Savior" eine Machtposition gegenüber den People of Colour einnimmt.

Dadurch wird diesen die eigene Handlungsfähigkeit und Expertise über die Lebenssituation der Betroffenen abgesprochen.

Seit 40 Jahren wird der Song "Do They Know It's Christmas" für ein Hilfsprojekt vom Musiker Bob Geldof genutzt, um Geld für Menschen in Äthiopien zu sammeln. Für einen "Mega-Mix" aus mehreren Generationen von Sängerinnen und Sängern wurde Ed Sheerans Stimme von vor zehn Jahren in die neue Version eingefügt. Und das ohne seine Erlaubnis, teilte der Sänger in seiner Insta-Story. Damals sang Ed Sheeran noch mit - doch jetzt sieht er das Projekt mit anderen Augen.

White Saviorism: Ed Sheeran möchte nicht an Band Aid teilnehmen

Der Vorwurf des "White Saviorism" ist für Bob Geldof und Band Aid laut britischen Medien nicht neu. Ed Sheeran verweist bei seiner Begründung auf den Künstler Fuse ODG. Der erklärt in einem Post:

Vor 10 Jahren sagte ich "Nein" zu Bob Geldofs Band Aid Projekt, weil es eine Kampagne ist, die afrikanische Menschen entmenschlicht und unseren Stolz und unsere Identität im Namen von "Wohltätigkeit" zerstört. Er entschied trotzdem eine neue Version zu veröffentlichen, was zeigt, dass er nicht aus unserem Gespräch über die negativen Einflüsse seines Projekts auf Afrika und die Diaspora gelernt hat.

In dem Video geht er tief ins Thema ein und erklärt, warum diese Projekte nicht so hilfreich für die Menschen in afrikanischen Ländern sind.