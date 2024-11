Staatstrauer nach Dacheinsturz im Bahnhof in Serbien

Nach dem Einsturz in Novi Sad wurden 12 Leichen geborgen. Die Regierung ruft für Samstag einen Trauertag aus.

Innenminister Ivica Dacic geht von weiteren Opfern unter den Trümmern aus. Drei Schwerverletzte werden in einer Klinik behandelt. Am Freitag waren mindestens 80 Rettungskräfte an dem Einsatz am Bahnhof in Novi Sad beteiligt. Auch schwere Maschinen wurden bei der Rettung eingesetzt. Bürgermeister Milan Djuric und Bauminister Goran Vesic besuchten den Bahnhof und forderten die Bewohner von Novi Sad zum Blut spenden für Verletzte auf.

Ursache für den Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad noch ungeklärt

Der Bahnhof wurde die letzten drei Jahre renoviert und ist erst seit diesem Sommer wieder offen. Ministerpräsident Milos Vucevic kündigte eine Untersuchung an und sprach den Angehörigen der Toten sein Mitgefühl aus.

Wir werden darauf bestehen, die Verantwortlichen zu finden, diejenigen, welche die Sicherheit der Baustruktur hätten sicherstellen müssen.

Das serbische Eisenbahnunternehmen teilte mit, dass das eingestürzte Dach nicht Teil der Renovierungsarbeiten am Bahnhof gewesen sei. Die Ursachen und Details der Ermittlungen würden sie umgehend bekannt geben.

Serbien-Korrespondent Leon Wohlleben hat diese Infos: