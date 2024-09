Ein Junge verkauft Eis und sammelt Spenden für das Hockey-Team seines autistischen Bruders. Die Stadt findet das nicht cool.

Der 12-jährige Danny lebt in US-Bundesstaat Massachusetts. Weil ihm in den Sommerferien langweilig ist, will er selbst gemachtes Eis verkaufen und das Geld zum Teil spenden. Das Geld soll an den Hockey-Club seines autistischen Bruders gehen. In dem Team spielen Kinder mit körperlichen Behinderungen und Entwicklungsstörungen.

Stadt in USA verbietet Eis-Verkauf für Spenden

Die ersten Tage laufen gut: Danny verkauft Vanilleeis mit Schokoraspeln, Erdnussbutter und Marshmallowcreme an etwa 20 Leute. Dann schaltet sich die Stadt ein und die Geschichte wird richtig groß:

Die Gesundheitsbehörde der Stadt verbietet Danny Eis zu verkaufen. Er verstoße gegen die Lebensmittelvorschriften. Angeblich hatte es eine Beschwerde gegeben.

Danny macht aber weiter und verschenkt das Eis gegen Spenden.

Die Aktion und das Verbot der Stadt machen schnell die Runde und am ersten Tag sammelt der 12-Jährige 1.000 Dollar (903 Euro) Spenden.

Einige Shops wollen Danny unterstützen und starten auch Sammelaktionen für den Hockey-Club.

Gleichzeitig gibt es Hassmails gegen die Mitarbeitenden der Stadt, weil sie Dannys Stand verboten haben.

Happy End: Schließlich kommen 20.000 Dollar für das Hockeyteam zusammen. Das ist mehr als die Summe, die der Club in einem ganzen Jahr ausgibt. Damit ist er auf längere Sicht finanziell abgesichert.

