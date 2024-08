Zu Unrecht gekündigt? Erstes Urteil zum Fall Mainz 05 vs. El Ghazi

Komplett heißt der Satz: "From the river to the sea, Palestine will be free" - und bedeutet so viel wie: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein" Die Aussage geht zurück auf die 1960er-Jahre, er wurde damals von der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO verwendet. Gemeint ist, dass die vollständige Befreiung Palästinas vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer angestrebt wird - darunter würde auch das Gebiet Israels fallen. Viele finden: Israel wird damit das Recht auf Existenz abgesprochen. Über ein generelles Verbot, den Satz zu sagen oder zu schreiben, wird noch diskutiert, man sollte aber auf jeden Fall Bescheid wissen, was er bedeutet.