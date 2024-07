...Team Willy mit Niklas-Wilson Sommer, Rohat, ViscaBarca und Musti. Bei welchen Games es gekracht hat, checkst du hier.

Die Summer Games von Eli fanden am Sonntag auf der griechischen Insel Kreta statt. Im Stream waren deutlich über 100k Fans mit dabei. Sie konnten sich anschauen, wie die Twitch-Stars in drei Teams gegeneinander angetreten sind. Eligella, Sydney Friede und Niklas-Wilson Sommer führten die Teams an. Mit dabei waren unter anderem auch Trymacs, Eldos oder Mert.

Eligella Summer Games 2024: Welches Team hat gewonnen? Dauer 0:22 min Eligella Summer Games 2024: Welches Team hat gewonnen?

Summer Games: Team Eligella wurde in Finalrunde eingeschult

Nach fünf Stunden mit Sport-, Geschicklichkeits- und Quizspielen hatte Willys Team die Nase vorn und durfte sich das Preisgeld von 20.000 Euro einsacken. Im Finale konnte das Team alle drei Spiele gegen Team Eli gewinnen. Bei einem der Games mussten die Teilnehmer in den Pool springen. Die Teamkameraden mussten dann versuchen, das "Spritzwasser" mit einem Eimer aufzufangen:

Mert: Dieses Spiel brachte ihn zum ausrasten

Mert war mit viel Ehrgeiz bei der Sache. Bei einem Spiel, in dem es darum ging im Team einen kleinen Ball in einem aufblasbaren Einhorn zu platzieren, machte sich zwischendurch Frust breit:

Bei einer Schnellfragerunde krachte es zwar auch gewaltig. Darüber konnten die Streamer aber lachen.

Hättest du alles gewusst?

Baller League: Heute Abend ist der erste Spieltag: