70 Jahre „Wunder von Bern“: Fans passen sich Fußball über 444km!

Zum Start der Europameisterschaft in Deutschland geht heute die Fan-Aktion „Meisterschaftsball“ los: über 444 Kilometer durch drei Bundesländer.

In nur 130 Stunden soll ein Fußball von Kaiserslautern über Koblenz nach Stuttgart gepasst werden. So lautet der Plan von Fußball-Fan Marian Prill. Er ist Initiator der verrückten Aktion „Meisterschaftsball“. Startpunkt ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern und das Ziel die MHP-Arena in Stuttgart - pünktlich zum Spiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend.

Europameisterschaft und weitere Jubiläen

Die Fan-Aktion feiert nicht nur die diesjährige Europameisterschaft, sondern unter anderem auch das "Wunder von Bern", als Deutschland gegen Ungarn im Finale gewonnen hat.

Fußball-Weltmeisterschaft 1954: Das "Wunder von Bern"

Fußball-Weltmeisterschaft 1974: Sieg bei der Heim-WM

Fußball-Weltmeisterschaft 2014: Sieg bei der WM in Brasilien

Der Ball rollt

Um 8 Uhr hat die erste Etappe von Kaiserslautern nach Oberreidenbach gestartet. Interessierte Leute können sich über die Webseite von Meisterschaftsball registrieren und in ihrer Ortschaft einsteigen.

