Emily Vontz ist 24 Jahre alt und bekam vor zwei Jahren über Nacht einen Job im Bundestag. Doch damit ist bald Schluss.

Die 24-Jährige hat entschieden, dass sie für die Bundestagswahl am 23. Februar nicht mehr kandidieren wird. Sie will nach dem Ende ihres Bundestagsmandats lieber als Vollzeit-Studentin einen Master-Abschluss machen.

Es war cool, zwei Jahre die Jüngste im Bundestag gewesen zu sein, aber es ist kein Konzept für die Zukunft.

Bisher hat sie nämlich beides gemacht - im Bundestag gearbeitet und studiert. Sie hatte ihren Job als SPD-Abgeordnete und war auch Chefin von neun Mitarbeitern in ihren Büros in Berlin und Saarlouis. Nebenbei hat sie an der Uni Trier einen Bachelor in Politik und Französisch gemacht.

Dafür gibt es mehrere Gründe, erklärt die 24-Jährige aus dem Saarland. Zum einen sei die psychische Belastung vor allem am Anfang enorm gewesen. Der Leistungsdruck habe sie im ersten Jahr im Bundestag "krass ausgebrannt."

Du sollst du selber bleiben, aber gleichzeitig von morgens bis abends perfekt performen und abliefern.

Im Politikalltag habe sie außerdem erlebt, dass die Parteien oft gegeneinander arbeiten würden. Und: Es sei schwer, die Erwartungen zu erfüllen. Alle würden sich wünschen, dass sich schnell etwas änderte, erklärt Emily. Das ginge aber oft nicht, weil Strukturen und Prozesse einer Demokratie langwierig seien oder es kein Geld dafür gebe.