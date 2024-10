Der französische Präsident Emmanuel Macron will keine Waffen mehr an Israel liefern. Israel spricht von einer "Schande".

Macron sagte in einem Radiointerview, ihm ging es darum, zu einer politischen Lösung des Kriegs im Gazastreifen gegen die terroristische Hamas zurückzukehren. Wichtig: Laut dem französischen Fernsehsender "BFMTV" wird Frankreich Israel aber weiter Verteidigungsausrüstung an Israel liefern. Außerdem erklärte der französische Präsidentenpalast am Sonntag, dass Frankreich Israels unerschütterlicher Freund bleibt.

Heftige Kritik für die Entscheidung gibt es vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Er nannte das Ganze eine "Schande" und sagte an Macron gerichtet außerdem:

Israel wird mit oder ohne ihre Unterstützung gewinnen.

Macron will sich für Libanon einsetzen

Französische Medien berichten, dass Macron noch im Oktober eine Konferenz für den Libanon organisieren will. Dabei soll es darum gehen, den Menschen in Libanon zu helfen. Der Libanon wird aktuell von Israel immer wieder angegriffen, um gegen die terroristische Hisbollah vorzugehen. Diese hatte Israel ebenfalls angegriffen.

Btw: Das internationale Rote Kreuz hat 17 Tonnen Medikamente in den Libanon geliefert. Damit könnten rund 100.000 Menschen behandelt werden.