Millionen gerettet: Polizei nimmt Enkeltrickbetrüger hops

Durch die internationale Großaktion konnten 400 Taten verhindert werden. Der gerettete Betrag ist heftig.

Wären die Täter mit dem Enkeltrick erfolgreich gewesen, wären älteren Menschen 4,9 Millionen Euro verloren gegangen. Das haben die Staatsanwaltschaft Freiburg und das LKA von Baden-Württemberg gesagt.

verloren gegangen. Das haben die Staatsanwaltschaft Freiburg und das LKA von Baden-Württemberg gesagt. Für die Aktion haben Ermittler aus BW, weiteren Teilen Deutschlands und anderen europäischen Ländern wie der Schweiz, Polen oder Österreich wochenlang zusammengearbeitet.

In Deutschland waren täglich bis zu 1.000 Polizisten beteiligt.

Enkeltrick: Callcenter in Polen gefunden

In Polen haben die Ermittler drei Callcenter zerschlagen. Außerdem konnten 20 Verdächtige festgenommen werden.

Enkeltrick: Was ist das noch mal?

Betrüger rufen vor allem ältere Menschen an und geben sich als Verwandte aus. Sie tun so, als wären sie in einer finanziellen Notlage und wollen dann Geld.

So können sich deine Verwandten vor dem Enkeltrick schützen

Falls du Angst hast, dass deine Großeltern Opfer des Enkeltricks werden könnten, kannst du ihnen diese Tipps der Polizei Baden-Württemberg geben: