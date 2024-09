Erde bekommt zeitweise zweiten Mond 🤯

Rund zwei Monate lang soll ein Asteroid um die Erde kreisen. Dass sowas passiert, ist ziemlich selten.

Wahrscheinlich vom 29. September bis zum 25. November bekommt die Erde einen zweiten Mini-Mond. Der Asteroid wird in der Form von einem Hufeisen um die Erde fliegen. Danach gehts weiter ins All, so Forscherinnen und Forscher.

FYI: Ohne Hilfsmittel kann man ihn aber nicht sehen. Daf├╝r ist der Mini-Mond "2024 PT5" zu klein.

Erde bekommt einen zweiten Mond Dauer 0:20 min Erde bekommt einen zweiten Mond

Seltenes Ereignis: Mini-Mond erst wieder 2055 da?!

Die meisten Asteroiden zischen einfach an der Erde vorbei, ohne um sie zu kreisen. Der Mini-Mond "2024 PT5" wird die Erde erst 2055 wieder begleiten. Aber: Ähnliche Asteroiden wurden schon mal entdeckt. 1981 und 2022 kreiste der Asteroid "2022 NX1" um die Erde.

