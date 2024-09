Brände in Essen: Tatverdächtiger kam wohl mit Trennung nicht klar

In Essen brechen zwei Brände kurz hintereinander aus. Wenig später fährt ein Mann mit einem Lieferwagen in zwei Geschäfte.

Bei den Bränden in zwei Wohnhäusern in zwei Essener Stadtteilen wurden rund 30 Menschen verletzt, acht davon sind schwer verletzte Kinder. Das teilte die Polizei mit. Zwei Kinder schweben in Lebensgefahr. Die Leute mussten zum Teil mit Leitern aus den Fenstern gerettet werden. Das Feuer war in den Hauseingängen ausgebrochen und versperrte die Fluchtwege aus den Wohnungen.

Lieferwagen fährt in zwei Läden: Was geht in Essen?!