Eine aktuelle Analyse zeigt: Es wurde so viel Strom aus erneuerbaren Energien produziert wie noch nie zuvor in der EU.

Fette 47,5 Prozent - also fast die HĂ€lfte des gesamten EU-Stroms - wurde 2024 durch erneuerbare Energien wie Solar, Wind und Co. erzeugt. Das ist ein neuer Rekord, schreibt die Denkfabrik "Ember" in ihrem aktuellen Bericht . Diese Facts stehen noch drin:

11 Prozent des Stroms kam aus Solarenergie - deutlich mehr als 2023.

Windkraft hat fĂŒr 17 Prozent des Stroms gesorgt.

Knapp ein Viertel des EU-Stroms wurde noch durch Atomkraft produziert.

Strom durch Gas ist das fĂŒnfte Jahr in Folge gesunken.

Der Anteil von Kohle an der Stromproduktion ist das erste Mal auf unter zehn Prozent gefallen.

"Green Deal": Mehr erneuerbare Energie in der EU

Ein Grund fĂŒr den Rekord ist der "Green Deal" von 2019. In der Vereinbarung hatte die EU höhere Klimaziele vereinbart. Bis 2050 soll Europa klimaneutral unterwegs sein.