Wer ist der Typ mit dem Saxophon bei der EM?! 🤔

Auf Social Media geht ein crazy Saxophon-Mann viral, der in Fan-Zonen für fett Stimmung sorgt. Was ist seine Geschichte?

Der Typ heißt Andre Schnura und geht in den Fan-Zonen des Landes übel ab. Dort steht er mit seinem Saxophon und spielt, während die Fußballfans um ihn herum singen und tanzen. Doch überraschend: Der Typ macht aktuell eigentlich eine schwere Zeit durch.

Andre Schnura: Saxophon-Mann der EM wurde gefeuert

Auf Insta schreibt Andre, dass er letzte Woche gekündigt wurde. Er ist seit sechs Jahren Lehrer einer Musikschule und musste wegen einer neuen Regelung beim Tarifvertrag gehen. Er schreibt, dass er sich gefragt habe, wie es bei ihm weitergehen wird. Anscheinend mit einem Saxophon in der Fan-Zone. Andre will "Saxophonspielen wieder cool" machen. Er verkauft die Instrumente unter seiner eigenen Saxophon-Marke. Ein Teil des Umsatzes soll nach eigenen Angaben an die Toni Kroos Stiftung für schwerkranke Kinder gehen.

Saxophon in der Fan-Zone: Auch die Fußballer feierns

Längst sind die Videos von Andre in der FY-Page der Spieler angekommen. Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug haben schon einen Kommentar bei Andre gelassen. Auch Felix Kroos, der Bruder von Toni, feiert die Aktion. Selbst der Kolumbianer J Balvin liebt die Saxophon-Version seines Hits "Mi Gente":

