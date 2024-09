Die australische Polizei hat einen Mann festgenommen, der eine Art WhatsApp f├╝r Kriminelle weltweit programmiert hat.

In der App Ghost konnten Kriminelle in verschl├╝sselten Chats Drogengesch├Ąfte und Auftragsmorde regeln. Die App galt als "unhackbar", so die Polizei am Mittwoch. Sie lief nur auf bestimmten Handys, die etwa 2.350 australische Dollar (1.427 Euro) kosten.

Europol hackt sich in Crime-WhatsApp

Ermittler haben es geschafft, sich in die App zu hacken und zwei Jahre Chatverl├Ąufe ├╝ber Drogenhandel, Geldw├Ąsche und Morde mitzulesen. Sie nahmen dann am Mittwoch insgesamt 51 Verd├Ąchtige in Italien, Irland, Schweden, Kanada und Australien fest. Ermittler aus neun L├Ąndern waren Teil der Operation.

Btw: Durch das Mitlesen der Ermittler konnten 50 Morde, die geplant wurden, verhindert werden.